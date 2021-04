V Mariboru osmič karierni sejem univerze in zavoda za zaposlovanje

Maribor, 11. aprila - Karierni center mariborske univerze v sodelovanju z območnima službama zavoda za zaposlovanje iz Maribora in Ptuja že osmič pripravlja karierno tržnico, ki je namenjena spodbujanju mreženja med delodajalci in študenti, diplomanti ter ostalimi mladimi na trgu dela. Dogodek bo tokrat preko spleta potekal od ponedeljka do petka.