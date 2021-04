Duševno zdravje: Mladim s težavami v duševnem zdravju tudi v času epidemije na voljo številne možnosti pomoči

Ljubljana, 12. aprila - Brezplačni posveti in možnost razbremenilnega pogovora so na voljo tudi študentom in mlajšim odraslim, ki v času epidemije potrebujejo psihološko pomoč. Obrnejo se lahko na strokovnjake s področja duševnega zdravja, ki so na voljo v številnih zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji, ali na telefonsko številko 080 51 00, poudarjajo na NIJZ.