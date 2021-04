Slovenska kinoteka bo prek spleta prikazala obnovljeni tajvanski klasiki

Ljubljana, 11. aprila - Slovenska kinoteka bo med 15. in 22. aprilom na spletu prikazala restavrirani tajvanski klasiki iz obdobja črno-belega filma Šest osumljencev in Neumna nevesta, naiven ženin. Predstavili ju bodo v sklopu evropske turneje Tajvanski izgubljeni komercialni filmi, pospremil ju bo pogovor s tujima strokovnjakoma, so sporočili iz kinoteke.