ESS podprl kandidaturo Dimovskega za izvršnega direktorja Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu

Ljubljana, 9. aprila - Ekonomsko-socialni svet (ESS) je na današnji seji na predlog vlade razširil dnevni red in med drugim obravnaval kandidaturo Vlada Dimovskega za izvršnega direktorja Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu. ESS je kandidaturo soglasno podprl, so povedali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.