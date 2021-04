Francija odobrila Novi Kaledoniji tretji in zadnji referendum o neodvisnosti

Pariz, 9. aprila - Francija je danes svojemu čezmorskemu ozemlju Nova Kaledonija odobrila tretji referendum o neodvisnosti, potem ko so se tamkajšnji prebivalci na zadnjih dveh z manjšo večino odločili, da želijo ostati del Francije. Kot so sporočili iz Pariza, bo to zadnji referendum, poroča francoska tiskovna agencija AFP.