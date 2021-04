Na NIJZ prejeli 3816 poročil o neželenih učinkih po cepljenju proti covidu-19

Ljubljana, 9. aprila - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so doslej prejeli 3816 poročil o neželenih stranskih učinkih cepljenja proti covidu-19. Po cepljenju s cepivom AstraZenece so zabeležili 16 resnih neželenih učinkov, tudi vensko trombozo in pljučno embolijo, raziskava v povezavi s cepljenjem pa še ni zaključena.