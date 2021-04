V Franciji mlajšim, cepljenim z AstraZeneco, drugi odmerek drugačnega cepiva

Pariz, 9. aprila - Francoski regulator je danes priporočil, da naj mlajše od 55 let, ki so že prejeli prvi odmerek cepiva proti covidu-18 družbe AstraZeneca, drugič cepijo s cepivom drugega proizvajalca. To vpliva na več kot pol milijona ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.