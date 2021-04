Pozeba ponekod pobrala ves pridelek sadja, KGZS za prizadete pričakuje takojšnjo pomoč države

Ljubljana, 9. aprila - Prve ocene svetovalne službe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) kažejo, da so za april izjemno nizke temperature zadnje dni prizadele vse sadne vrste po vsej državi. Prizadeti so tudi vinogradi, oljke in zelenjava. Ponekod je pozeba po ocenah vzela ves pridelek sadja. KGZS poziva državo k takojšnji pomoči in predlaga več načinov pomoči.