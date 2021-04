V Londonu bodo podelili letošnje bafte

London, 11. aprila - Britanska akademija za film in televizijo (Bafta) bo danes podelila britanske filmske nagrade bafta, s katerimi izpostavlja največje dosežke v filmski umetnosti preteklega leta, ki ga je sicer zaznamoval koronavirus. Med nominiranci, ki so jih razkrili marca, je 50 filmov, s sedmimi možnostmi za nagrado pa prednjačita drami Dežela nomadov in Rocks.