Banke v dveh mesecih z višjim dobičkom

Ljubljana, 9. aprila - Banke v Sloveniji so v prvih dveh mesecih ustvarile 47,7 milijona evrov dobička po davkih, kar je 22,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Dobiček pred davki se je povečal za 3,3 odstotka na 53,3 milijona evrov. Ob nižjih neto obrestnih prihodkih so k temu prispevale višje opravnine ter neto sproščanje oslabitev in rezervacij.