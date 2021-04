Trije poslanci DeSUS prek odvetnika od Čoklove zahtevajo preklic izjav o njihovem ravnanju

Ljubljana, 9. aprila - Poslanci DeSUS Franc Jurša, Branko Simonovič in Ivan Hršak so ogorčeni nad izjavami začasne vodje DeSUS Brigite Čokl v nekaterih medijih. Zlasti nad izjavami, da "bo treba nad poslance s palico, da so korenčki premalo in da smo kot pobalini", je za STA povedal Simonovič. Prek odvetnika Francija Matoza zahtevajo, da Čoklova izjave prekliče.