Dijaške organizacije zanimajo odgovori na odprta vprašanja pri izvedbi obeh matur

Ljubljana, 9. aprila - Štiri dijaške organizacije so na ministrstvo za izobraževanje naslovile odprto pismo, v katerem pozivajo k pravočasnim odgovorom na odprta vprašanja pri izvedbi obeh matur. Med drugim jih zanima, ali so pripravljeni ustrezni varnostni protokoli, ki bodo zmanjšali možnost okužb med dijaki, ter ali so predvidene kakšne dodatne prilagoditve matur.