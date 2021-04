Pandemija v Latinski Ameriki in na Karibih odnesla 26 milijonov delovnih mest

Ciudad de Mexico, 10. aprila - Pandemija covida-19 je samo v Latinski Ameriki in na Karibih odnesla okoli 26 milijonov delovnih mest, je sporočila Organizacija za delo (ILO), ki deluje pod okriljem Združenih narodov. Ob tem so opozorili, da nov val okužb in počasen napredek pri cepljenju povzročata veliko negotovost glede okrevanja.