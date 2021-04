Dopolnjen osnutek pomorskega plana predvidoma konec meseca na vladi

Ljubljana, 10. aprila - Okoljsko ministrstvo je preučilo pripombe in predloge ter pripravilo dopolnjen osnutek pomorskega prostorskega plana in pripadajočega okoljskega poročila. Na ministrstvu ocenjujejo, da bodo po izteku roka za pripombe sosednjih držav in pridobitvi mnenja o sprejemljivosti vplivov plana na okolje z obravnavo plana na vladi lahko začeli konec meseca.