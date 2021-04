Mariborski policisti opozarjajo pred novimi protesti

Maribor, 9. aprila - Na mariborski policijski upravi so seznanjeni z različnimi pozivi na družbenih omrežjih k zbiranju ljudi in udeleževanju na neprijavljenih protestih, ki naj bi se pri njih dogajali v prihodnjih dneh. Kot so ob tem opozorili, je zbiranje ljudi z veljavnim odlokom še vedno prepovedano, prav tako je še vedno omejeno tudi prehajanje med regijami.