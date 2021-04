New York nezakonitim priseljencem zagotavlja do 15.600 dolarjev pomoči zaradi pandemije covida-19

New York, 9. aprila - Državni kongres New Yorka je potrdil 2,1 milijarde dolarjev vreden sklad, s katerim bo nezakonitim priseljencem, ki so zaradi pandemije covida-19 izgubili zaposlitev, zagotovil do 300 dolarjev pomoči na teden do skupne vrednosti 15.600 dolarjev. Ti ljudje plačujejo davke, vendar doslej niso dobili niti dolarja pomoči.