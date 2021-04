Predstavniki študentov z odgovornimi o položaju študentov in njihovem vračanju na fakultete

Ljubljana, 9. aprila - Predstavniki treh ministrstev, NIJZ in strokovne skupine za covid-19 bodo na današnjem virtualnem sestanku s predstavniki ŠOS razpravljali o položaju študentov v času epidemije in njihovem vračanju na fakultete. V ŠOS si bodo pri tem zavzeli za čim prejšnje sproščanje ukrepov na visokošolskih zavodih in normalizacijo študija.