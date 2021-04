Policisti v današnji iskalni akciji še niso našli pogrešanega Boštjana Lavtarja

Bled, 8. aprila - Policisti so danes neuspešno iskali pogrešanega Boštjana Lavtarja z Bleda. Kljub intenzivnemu iskanju in zbiranju obvestil pogrešanega niso našli. Iskanje so prekinili ob 18. uri. V petek bodo analizirali zbrane podatke in se odločili o nadaljnjem ukrepanju. Še vedno pa prosijo vse, ki bi imeli informacije o pogrešanem, da jih o tem obvestijo.

Skupaj z radovljiškimi gorskimi reševalci, vodniki reševalnih psov in policijskim helikopterjem so policisti pogrešanega iskali na širšem območju Zasipa in Podhoma, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Pogrešanega 46-letnega Lavtarja so na zadnje opazili v sredo opoldne na območju Podhoma. Oblečen je v modro trenirko, temnejšo tanko puhovko in rumeno-črne Scott športne copate. Bil je sam in peš, so zapisali na policiji.

Vse, ki so pogrešanega srečali ali imajo informacije o njegovem izginotju, policisti prosijo, naj pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.