V Kobilarni Lipica pozdravili prvi letošnji žrebeti

Ljubljana, 9. aprila - V Kobilarni Lipici se veselijo rojstva prvih letošnjih žrebet. Ta teden sta namreč na isti dan na svet prišla črni žrebiček Maestoso Samira XXXVIII in rjava žrebička Canissa XLII. Do junija se jima bo v lipiški čredi pridružilo še 23 žrebet, so sporočili iz kobilarne.