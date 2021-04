Evropske borze navzgor; neenotne cene nafte, krepkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 8. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Premiki načeloma niso bili tako veliki kot denimo v sredo, in številni vlagatelji so se odločili unovčiti dobičke. Cene nafte so se gibale neenotno, tečaj evra pa se je zvišal.