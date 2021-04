IMFC o globalnem sodelovanju za uspešno okrevanje po pandemiji koronavirusa

Washington, 8. aprila - Mednarodni denarni in finančni odbor Mednarodnega denarnega sklada (IMFC) je po današnjem srečanju na virtualnem spomladanskem zasedanju finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank držav članic IMF in Svetovne banke izrazil zavezo k nadaljevanju tesnega sodelovanja držav za uspešno okrevanje po pandemiji koronavirusa.