Duševno zdravje: Duševne motnje mladih v porastu že dlje časa, epidemija covida-19 jih je razgalila

pogovarjala se je Anja Gorenc

Ljubljana, 10. aprila - Vsi pedopsihiatrični oddelki v državi so trenutno polni, prevladujejo motnje hranjenja, samomorilne misli in poskusi samomorov. A, kot je za STA opozorila pedopsihiatrinja Hojka Gregorič Kumperščak, epidemija covida-19 ni ustvarila duševnih motenj pri otrocih in mladostnikih, jih je pa razgalila. V zadnjih 20 letih so porasle za 64 odstotkov.