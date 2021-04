Bruselj v javno posvetovanje glede državne pomoči za raziskave in inovacije

Bruselj, 8. aprila - Evropska komisija je danes začela javno posvetovanje o predlagani ciljno usmerjeni reviziji okvira za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije. Cilj omenjenega okvira je olajšati raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti, ki se zaradi tržnih nepopolnosti brez javne podpore ne bi mogle izvajati, so pojasnili v Bruslju.