Danes je svetovni dan Parkinsonove bolezni

Ljubljana, 11. aprila - Letošnji svetovni dan Parkinsonove bolezni zaznamujeta epidemija covid-19 in tudi 31-letnica delovanja društva Trepetlika. Je edino slovensko društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami. Ima več kot 1200 članov, med katerimi so oboleli in njihovi svojci.