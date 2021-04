Severnoirski politiki obsodili nasilne izgrede na Severnem Irskem

Belfast, 8. aprila - Severnoirski politiki so danes obsodili nasilne izgrede, ki Severno Irsko pretresajo zadnjih šest dni in v katerih je bilo v spopadih poškodovanih 55 policistov. V izgredih v Belfastu je bilo v sredo zvečer ranjenih osem policistov, po navedbah policije pa so bili najhujši v zadnjih letih v tej britanski pokrajini.