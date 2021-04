Spirit bo za pomoč gostinstvu in turizmu namenil še 36,2 milijona evrov

Ljubljana, 8. aprila - Javna agencija Spirit Slovenija je danes objavila drugi javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu za prvi val epidemije covida-19 od 12. marca do 31. maja 2020. Na voljo je 36,2 milijona evrov, ki so namenjeni mikro, malim in srednje velikim podjetjem. Pomoč bo obsegala od 900 evrov do največ 9999 evrov.