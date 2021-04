Mihelič znova na čelo agencije za kmetijske trge

Ljubljana, 8. aprila - Vlada je za generalnega direktorja Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja na današnji seji imenovala Mirana Miheliča, in sicer za mandatno dobo petih let, od 15. aprila dalje. Mihelič je bil sicer od lanskega oktobra pa do začetka marca državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, pred tem pa je že vodil agencijo za kmetijske trge.