Kustečeva: V ponedeljek se otroci vračajo v vrtce, učenci in dijaki pa v šole

Ljubljana, 8. aprila - V ponedeljek se otroci vračajo v vrtce, dijaki in učenci pa v osnovne in srednje šole, je sklenila vlada. Po besedah ministrice Simone Kustec bo pouk potekal na enak način kot pred zaprtjem javnega življenja, to pomeni, da se v šole vračajo vsi učenci in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol, dijaki prvih treh letnikov pa se šolajo po modelu C.