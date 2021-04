Madžarska državna televizija napadla avstrijsko novinarko zaradi vprašanj Fideszu

Budimpešta, 8. aprila - Madžarska državna televizija je v prispevku v osrednjem dnevniku v sredo napadla avstrijsko novinarko Franzisko Tschinderle, ki so ji očitali, da je provocirala madžarsko stranko Fidesz z vprašanji. Več avstrijskih strank in organizacija Novinarji brez meja so stopili v bran Tschinderlejevi, saj da je le profesionalno opravljala svoje delo.