ŠOUP s skladom za dodelitev finančne pomoči študentom v stiski

Koper, 8. aprila - V Študentski organizaciji Univerze na Primorskem (ŠOUP) so v preteklem mesecu prejeli veliko pričevanj študentov, ki jih je zaznamovala epidemija covida-19. V organizaciji so zaskrbljeni zaradi finančne stiske mnogih mladih, zato so ustanovili sklad, s katerim želijo pomagati socialno ogroženim študentom Univerze na Primorskem, so sporočili.