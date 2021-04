V Avstriji brez omejitev glede cepljenja z AstraZeneco

Dunaj, 8. aprila - V Avstriji bodo cepivo proti covidu-19 podjetja AstraZeneca še naprej uporabljali v vseh deželah in za vse starostne skupine. Tako so sklenili na posvetu ministrstva za zdravje z zdravstvenimi oblastmi posameznih dežel po objavi Evropske agencije za zdravila, da so določene motnje strjevanja krvi redek stranski učinek cepiva AstraZenece.