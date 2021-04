Štrukelj kritičen do neoopredelitve Eme, katerim skupinam se priporoča cepljenje z AstraZeneco

Ljubljana, 8. aprila - Odločitev Evropske agencije za zdravila (Ema), da je cepivo AstraZenece varno in učinkovito, so pa možni zelo redki zapleti krvnih strdkov, je bila po mnenju Boruta Štruklja pričakovana in jo pozdravlja. Je pa kritičen do poročila Eme, saj ne opredeljuje, katerim skupinam se to cepivo priporoča, zato je to prepuščeno odločitvi držav članic.