Simona Kustec: Želja je, da se šport vrne v čas pred zaprtjem države

Ljubljana, 8. aprila - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 dejala, da je "želja, da se šport vrne v čas pred zaprtjem države", ko je bil 1. aprila zaustavljen skoraj v celoti, in dodala, da bo to odvisno od zdravstvene stroke. Razpravljali bodo tudi o možnosti tekem na državni ravni.