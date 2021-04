Apple bo maja snemal ulice v Ljubljani in Mariboru

Ljubljana, 8. aprila - Ameriški tehnološki velikan Apple bo maja začel s snemanjem ulic za storitev Apple Maps tudi v Sloveniji, in sicer v Ljubljani in Mariboru. Pri tem bodo uporabili podobne varovalke zasebnosti kot jih uporablja Google, med drugim zameglitev obrazov in registrskih tablic, možnost podaje zahtev za umik ter omejene roke hrambe zajetih posnetkov.