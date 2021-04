Zaposlitvene možnosti za Rome v Mariboru danes bistveno slabše kot nekoč

Maribor, 8. aprila - Mariborsko združenje Epeka je ob današnjem svetovnem dnevu Romov pripravilo spletno okroglo mizo na temo zaposlovanja mladih Romov nekoč in danes. Sogovorniki so se osredotočili na zaposlitvene težave Romov v Mariboru, pomembnost izobrazbe in spolno enakopravnost ter pojav pandemije in tega, kako ta danes vpliva na njihovo izobraževanje.