Sporočilo uredništvom - novinarska konferenca o aktualnem stanju glede covida-19 ob 11.15

Ljubljana, 8. aprila - Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede covida-19, na kateri bosta sodelovala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec in Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, bo danes ob 11.15 prek Zooma, so sporočili z Ukoma.