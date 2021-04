Tovarna olja Gea v letu epidemije z desetino nižjimi prihodki

Slovenska Bistrica, 11. aprila - Tovarna olja Gea iz Slovenske Bistrice je lani beležila nekaj manj kot 28 milijonov evrov prihodkov, ki so bili za slabo desetino nižji kot leto prej. Zaradi izbruha pandemije so največji upad zaznali na področju gostinskih in hotelskih kupcev. Leto so sicer sklenili pozitivno, a le s petino dobička v primerjavi z letom 2019.