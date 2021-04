Pogrešajo 46-letnega Boštjana Lavtarja z Bleda

Bled, 8. aprila - S policije poročajo o pogrešanem 46-letnem Boštjanu Lavtarju z Bleda, ki je od doma odšel v sredo dopoldne. Visok je okoli 175 centimetrov, močnejše postave, ima kratke lase in bradico. Uporablja osebni avto BMW 530 sive barve in kranjskega registrskega območja. Lahko bi se nahajal tudi na območju Novega mesta ali Kopra, so navedli na PU Kranj.