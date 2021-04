Skupina G20 podprla povečanje rezerv IMF, podaljšala moratorij na odplačevanje dolga 28 revnih držav

Washington, 8. aprila - Finančni ministri in guvernerji centralnih bank članic skupine G20 so se v sredo na virtualnem zasedanju v okviru spomladanskega zasedanja Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke dogovorili za povečanje rezerv IMF za 650 milijard dolarjev. Sprejeli so tudi odločitev za podaljšanje moratorija na odplačevanje dolga 28 revnih držav.