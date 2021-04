Newyorške borze končale neenotno

New York, 7. aprila - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili neenotno. Na borznem parketu so odmevali novi pozivi ameriškega predsednika Joeja Bidna k naložbam v infrastrukturo in pa tudi objavljen zapisnik zasedanja Odbora za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve, ki kaže krepitev strahu pred inflacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.