Drevi začetek četrtfinala v evropski ligi

Ljubljana, 8. aprila - Potem ko so prve četrtfinalne tekme že odigrali nogometaši v ligi prvakov, bodo drevi ob 21. uri svoje četrtfinalne obveznosti začeli še klubi v evropski ligi. Za polfinale tekmovanja se bo boril tudi zagrebški Dinamo Petra Stojanovića, ki bo drevi gostil Villarreal. Drugi pari so Ajax - Roma, Arsenal - Slavia Praga in Granada - Manchester United.