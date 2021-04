Ob svetovnem dnevu Romov od težav s pitno vodo do zaposlovanja

Ljubljana/Maribor, 8. aprila - Na današnji svetovni dan Romov bodo v ospredju pozivi Romov in njihovih zagovornikov k odpravljanju problemov, s katerimi se srečujejo. Romska skupnost v Sloveniji si želi, da bi rešili čisto osnovne težave, kot je dostop do pitne vode in elektrike. Izpostavljajo pa tudi problematiko šolanja in zaposlovanja.