Nadzorniki Name prikimali izčlenitvi trgovinske dejavnosti na novoustanovljeno Namo In

Ljubljana, 7. aprila - Nadzorni svet Name je na današnji seji soglašal z izčlenitvijo trgovinske dejavnosti na odvisno družbo Nama In. Izčlenitev je Nama napovedala že pred meseci, ko so zapisali, daj naj bi delitev dejavnosti pozitivno vplivala na transparentnost poslovanja, poleg tega pa bo družbama omogočila postavitev novih strategij za prihajajoče strateško obdobje.