Guardian o spolnem nasilju hrvaških policistov nad migrantko, v Zagrebu to zanikajo

Zagreb, 7. aprila - Hrvaški policisti so domnevno spolno nadlegovali državljanko Afganistana, ki so jo ustavili na hrvaškem ozemlju, potem ko je ilegalno vstopila iz Bosne in Hercegovine, piše britanski časnik Guardian, ki dodaja, da je Evropska komisija od Zagreba zahtevala pojasnila. Hrvaško notranje ministrstvo je danes navedbe časnika zanikalo.