Resolucija o podnebni strategiji za podnebno nevtralnost do 2050

Ljubljana, 7. aprila - Ministrstvo za okolje in prostor je za vladno obravnavo pripravilo predlog resolucije o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Ta med drugim navaja, da bo Slovenija do leta 2050 podnebno nevtralna in odporna na podnebne spremembe, kakovost in varnost življenja pa bosta visoki.