Novo mesto, 7. aprila - Policijska uprava Novo mesto je preklicala iskanje od junija lani pogrešanega 51-letnega moškega iz Dolenjega Kronovega. Osebo so našli mrtvo, po do sedaj znanih ugotovitvah pa smrt ni posledica kaznivega dejanja, prav tako ni šlo za nesrečo, so sporočili s policije.