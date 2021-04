Z novogoriškega gledališča nocoj premierno komedija jerebika, štrudelj, ples pa še kaj

Nova Gorica, 8. aprila - Slovensko narodno gledališče (SNG) Nova Gorica ob 20. uri vabi na spletno premiero komedije Simone Semenič jerebika, štrudelj, ples pa še kaj v režiji Jureta Novaka. Namenjena je zainteresiranim abonentom in za izven, na oder pa bo postavljena takoj, ko bo to mogoče, so sporočili iz SNG Nova Gorica.