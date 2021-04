Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 7. aprila - Nevarnost snežnih plazov je nad okoli 1600 metrov večinoma zmerna, nižje pa majhna. Nevarnejša so mesta z napihanim snegom, ki so predvsem na južnih strani grebenov in sedel. Tam lahko že pod manjšo obremenitvijo sprožite manjši plaz kložastega snega, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.