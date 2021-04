OZS pred novim odločanjem o ukrepih s pismom ministru za zdravje

Ljubljana, 7. aprila - Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so pred ponovnim odločanjem vlade o nadaljnjem zaostrovanju ali sproščanju ukrepov, ki ga je pričakovati v teh dneh, naslovili pismo na ministra za zdravje Janeza Poklukarja. Zapiranje in odpiranje dejavnosti v nedogled ni rešitev, so zapisali.