Kakovostna sestava živil pomembno vpliva na zdravje potrošnikov

Ljubljana, 7. aprila - Gospodarska zbornica Slovenije je ob letošnjem svetovnem dnevu zdravja izpostavila pomen kakovostne sestave živil. Živilska podjetja so se prostovoljno zavezala k izboljšanju sestave živil, s tem pa prispevajo k pozitivnim spremembam prehranjevalnih navad potrošnikov in bolj zdravemu življenjskemu slogu, so sporočili.